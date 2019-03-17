В России сегодня вспоминают погибшего в Сирии Героя России Александра Прохоренко
Старший лейтенант осуществлял наведение авиаударов на объекты боевиков. Окруженный террористами он вызвал огонь на себя и погиб.
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В России 17 марта наступил день памяти героически погибшего в Сирии Александра Прохоренко.
Он погиб три года назад под Пальмирой, где старший лейтенант наводил авиаудары на объекты боевиков. Окруженный противниками, он отказался сдаваться в плен, вызвал огонь на себя и вступил в бой.
Посмертно Александру Прохоренко присвоено звание Героя России.