В России сегодня вспоминают погибшего в Сирии Героя России Александра Прохоренко

В России 17 марта наступил день памяти героически погибшего в Сирии Александра Прохоренко.

Он погиб три года назад под Пальмирой, где старший лейтенант наводил авиаудары на объекты боевиков. Окруженный противниками, он отказался сдаваться в плен, вызвал огонь на себя и вступил в бой.

Посмертно Александру Прохоренко присвоено звание Героя России.