ГосТВ Сирии: десять мирных граждан стали жертвами авиаудара возглавляемой США коалиции по провинции Дейр-эз-Зор

Десять мирных граждан погибли в результате нанесенного возглавляемой США коалицией авиаудара по деревне Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Информацию об этом распространило Государственное телевидение Сирии.

По данным журналистов, среди погибших есть дети. Других подробностей инцидента к настоящему моменту нет.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что в результате взрыва мины, прогремевшего в деревне Шула провинции Дейр-эз-Зор, погибли четыре человека. Взрывное устройство, по информации журналистов, было заложено боевиками.