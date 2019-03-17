Смертельный номер: экстремалы из Уфы прошлись по канату между двух десятиэтажек

В Уфе двое экстремалов прошлись по натянутому между двумя десятиэтажными домами канату, преодолев путь крыши одного дома до другого.

Трюк на видео запечатлели местные жители.

На кадрах видно, что экстремалы несколько раз оступились и соскочили с каната. К счастью, они были привязаны к стропе страховым тросом. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам выполнивших трюк мужчин, расстояние между домами составило 56 метров.

Как сообщает местное издание Ufa1.ru, позже мужчины были задержаны полицейскими. Они написали объяснительную записку, после чего их отпустили.