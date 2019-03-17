Путин примет участие в торжествах, посвященных годовщине воссоединения Крыма с Россией

Российский президент Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь. Там глава государства примет участие в торжествах, посвященных пятой годовщине референдума и воссоединения полуострова с РФ.

«Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани», - сообщает пресс-служба Кремля.

В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годов и 1941-1944 годов «Малахов курган».

Ранее глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что экономика Крыма и уровень жизни на полуострове после вхождения в состав России совершили рывок.

Крым стал частью России после проведенного на полуострове референдума. В марте 2014 года подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вхождение в состав РФ. Украина, в свою очередь, результаты референдума не признает и считает Крым своей территорией.