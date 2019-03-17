В Хакассии произошел крупный пожар на заводе «Искож»: видео с беспилотника
Площадь возгорания составила 1500 квадратных метра. В тушении огня принимают участие 34 пожарных и 8 единиц техники.
В Хакасии в городе Черногорск на территории неэксплуатируемого здания завода «Искож» произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.
«Крупный пожар в данный момент ликвидируют в Черногорске. Горит кровля неэксплуатируемого цеха и резиновые изделия на территории завода "Искож"», - сказано в сообщении.
В экстренных службах добавили, что предварительная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте ЧП работают 34 пожарных и 8 единиц техники.
Завод «Искож» расположен в промышленном районе на въезде в Черногорск. Предприятие производит регенераты и резинотехнические изделия.
Ранее в Сети были опубликованы кадры крупного пожара, произошедшего на лакокрасочном заводе в Москве.