Обломки американского авианосца нашли на дне Тихого океана: видео

Экспедиция одного из основателей компании Microsoft Пола Аллена обнаружила на дне Кораллового моря, между берегами Австралии и Новой Гвинеи, авианосец Wasp, затонувший в сентябре 1942 года.

Судно потопила японская подводная лодка I-19: после попадания двух торпед на борту начался пожар. В результате атаки погибли 176 американских военных, более 350 человек получили ранения.

На опубликованных кадрах также можно рассмотреть установленные на палубе американские самолеты и зенитные установки Wasp.

Затонувшее судно удалось найти благодаря глубоководному беспилотнику.