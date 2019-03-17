Обломки американского авианосца нашли на дне Тихого океана: видео
В результате атаки японской авиации в 1942 году в корабль попала пара торпед.
© Видео: RV Petrel, Facebook © Фото: RV Petrel, Facebook
Экспедиция одного из основателей компании Microsoft Пола Аллена обнаружила на дне Кораллового моря, между берегами Австралии и Новой Гвинеи, авианосец Wasp, затонувший в сентябре 1942 года.
Судно потопила японская подводная лодка I-19: после попадания двух торпед на борту начался пожар. В результате атаки погибли 176 американских военных, более 350 человек получили ранения.
На опубликованных кадрах также можно рассмотреть установленные на палубе американские самолеты и зенитные установки Wasp.
Затонувшее судно удалось найти благодаря глубоководному беспилотнику.