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Власти ЕС сделали заявление по Крыму

Ян Брацкий
14:44 17.03.2019
Официальный Брюссель распространил заявление, в котором подтвердил приверженность политике непризнания итогов крымского референдума.
Власти ЕС сделали заявление по Крыму
© Фото: Sergi Reboredo picture alliance, Globallookpress

В Евросоюзе отреагировали на торжества по случаю пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Власти Старого Света подтвердили свою приверженность политике непризнания итогов всенародного референдума 2014 года. Соответствующее заявление сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Москва не раз отмечала, что народный референдум о воссоединении полуострова с РФ был проведен в полном соответствии с международным правом и его результаты не подлежат сомнению.

Ранее французский политик и президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани, посетивший фестиваль «Крымская весна», пожелал жителям полуострова благополучия.

Он отметил стремительное развитие региона и признал полуостров неотъемлемой частью России.

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией и результаты голосования не признает.

В России неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.


 

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