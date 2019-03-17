Власти ЕС сделали заявление по Крыму
В Евросоюзе отреагировали на торжества по случаю пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Власти Старого Света подтвердили свою приверженность политике непризнания итогов всенародного референдума 2014 года. Соответствующее заявление сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Москва не раз отмечала, что народный референдум о воссоединении полуострова с РФ был проведен в полном соответствии с международным правом и его результаты не подлежат сомнению.
Ранее французский политик и президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани, посетивший фестиваль «Крымская весна», пожелал жителям полуострова благополучия.
Он отметил стремительное развитие региона и признал полуостров неотъемлемой частью России.
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.
Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией и результаты голосования не признает.
В России неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.