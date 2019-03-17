Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер

Ушел из жизни известный кинорежиссер-документалист Юрий Шиллер. Широкой публике он известен, как создатель более 60 документальных и игровых фильмов.

О кончине мастера сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Лауреата Государственной премии РФ не стало в возрасте 76 лет.

Юрий Шиллер родился 13 августа 1942 года в городе Оха Сахалинской области. Одной их самых знаменитых его работ стал фильм «Воробей», который был снят в 2010 году.

Лента стала единственной российской кинокартиной, которую представили в основном конкурсе XXXII Московского международного кинофестиваля.

О дате и месте прощания с Юрием Шиллером будет сообщено дополнительно.