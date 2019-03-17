Названы дата и место прощания с Юлией Началовой

Певицу Юлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбище столицы. Решение об этом приняли в московской мэрии, сообщает РИА Новости.

Певицы не стало накануне. Началова умерла в реанимационном отделении одной из московских больниц, куда была экстренно госпитализирована 8 марта.

Отец артистки ранее сообщил, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца, которую спровоцировал обширный воспалительный процесс. Незадолго до этого медики провели операцию на ноге женщины.

За состоянием здоровья российской певицы, без преувеличения следила вся страна. Ход ее лечения взял под личный контроль глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Последнее время Началова находилась в состоянии искусственной комы, в которую врачи ее ввели после резкого скачка уровня сахара в крови.

За свою творческую жизнь, Началова не только исполнила множество популярных песен, но неоднократно снималась в кино и выступала на телевидении в качестве ведущей. Ей было 38 лет.