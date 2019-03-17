Скульпторы рассказали, каким будет Ржевский мемориал Советским воинам

«Мы за Родину пали, но она спасена» - такие слова будут выбиты в мраморе у подножия монументу Советскому солдату. Скульпторы начали воздвигать 25-метровую фигуру солдата, основной элемент Ржевского мемориала Советским воинам.

Работы идут в мастерской Андрея Коробцова и Константина Фомина.

На первом этапе работ на памятник уйдет не меньше 100 тонн голубой глины. На втором этапе памятник отольют из бронзы и частями перевезут на место установки в Тверскую область.

Именно здесь с января 41-го по март 42-го года шли самые кровопролитные сражения.

Из четырех наступательных операций на Ржевском направлении до недавнего времени наименее известной была Вторая Ржевско-Сычевская операция, которая проводилась с 25 ноября по 20 декабря 1942 года и получила наименование «Марс».

Благодаря этой операции была выполнена задача оказания помощи советским войскам, которые перешли в успешное контрнаступление под Сталинградом в ноябре 1942 года.

«Общее количество потерь, вместе с санитарными, составляет более миллиона человек, но на первом этапе в подходной зоне монумента, на стальных панелях из картеновской стали, будут нанесены имена. Уже уточненное количество 65 тысяч 866 человек», - рассказал исполнительный директор РВИО Александр Барков.

Дальше этот список Ржевского мемориала будет пополняться. В ноябре 2018 года был заложен первый камень этого грандиозного памятника, тогда же был объявлен сбор народных пожертвований.

Открытие монумента планируется 9 мая 2020 года.