Глава Крыма дал старт праздничной парусной регате в честь воссоединения с Россией

В Крыму приближается к кульминации торжества в честь воссоединения полуострова с Россией. Одним из самых ярких событий стала парусная регата. Глава республики Сергей Аксенов поздравил участников и пожелал им победы.

Он назвал пятилетие знаковой датой, которая, однако, прошла как один день. Глава Крыма рассказал, что регата уже является ежегодной и традиционной.

«Каждый год побеждают сильнейшие. Состав участников всегда разный, от профессионалов до любителей, но борьба всегда честная. Желаю участникам полных парусов и победы во имя воссоединения Крыма с Россией!», — заявил Аксенов.

Напомним, в Крыму наступила крымская весна. Пятилетию воссоединения с Россией посвящены яхтенная гонка и мотопробег, легкоатлетические и велосипедные гонки, концерты, ярмарки и многое другое.

Однако, почувствовать крымскую весну можно и в центре Москвы. В течение трех дней на тринадцати площадках пройдут более 300 мастер-классов и выступления творческих коллективов, чтобы каждый смог окунуться в праздничную атмосферу.