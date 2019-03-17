Полиция Новой Зеландии эвакуировала аэропорт из-за подозрительного предмета

Сотрудники спецслужб Новой Зеландии эвакуировали аэропорт города Данидин, после обнаружения подозрительного предмета.

Оставленную кем то сумку обнаружили пассажиры, которые вызвали полицию.

«На месте происшествия работает полиция. Для определения характера пакета были вызваны эксперты специальной группы», - сообщает местное издание Otago Daily Times.

В минувшую пятницу в Новой Зеландии произошел теракт, который устроил житель Австралии Брентонн Таррант. Он расстрелял прихожан мечети в городе Крайстчерч на Южном острове страны.

Жертвами пальбы стали 50 прихожан. Столько же остаются в больницах, с многочисленными огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело, главный фигурант которого заключен под стражу до 5 апреля.