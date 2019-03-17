В МИД РФ заявили, что Россия продолжит сотрудничество с Венесуэлой вопреки санкциям США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не изменит своего отношения к делам Венесуэлы и продолжит сотрудничать со страной, несмотря на санкции, вводимые Соединенными Штатами, и предостерегает Вашингтон от силового воздействия на власть в стране.

«Будем объяснять, почему необходимо прилагать усилия для того, чтобы внутривенесуэльский диалог состоялся», – цитируют РИА Новости Рябкова.

Взаимовыгодное сотрудничество России и Венесуэлы также будет продолжаться, несмотря ни на что. Как заявил Рябков, «американские наскоки» не станут для этого препятствием, так как ограничительные меры со стороны США уже стали «привычным явлением». После чего он подтвердил, что через несколько дней будет в Риме, где проведет консультации со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям. В частности, он заявил, что компания «Роснефть» закупает сырую нефть «вразрез» с санкциями США.