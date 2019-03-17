Тьерри Мариани прокомментировал жизнь в Крыму после воссоединения с РФ

Президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани, посетивший фестиваль «Крымская весна», пожелал жителям полуострова благополучия.

До этого он ознакомился с данным социологических опросов, согласно которым 95% крымчан положительно оценивают воссоединение с Россией. Это несмотря на международные непризнание и санкции.

Примерно такая же цифра была и на выборах в Крыму пять лет назад. Поразительное твердость убеждений. Особенно для иностранцев.

«Крым это Россия. Мы видим, как сегодня регион идет вперед и очень рады за всех крымчан. Желаем всем жителям полуострова благополучия и счастья», - завил Тьерри Мариани.

На этой неделе в стенах верховного совета Крыма, где весной 2014 года принималось историческое решение о референдуме, прошло выездное заседание совета Госдумы совместно с местными парламентариями.

В ходе встречи, в числе прочих вопросов, обсудили реализацию проекта по завершению рельсоукладочных работ на Крымском мосту.

Рабочие завершили укладку 19 километров железнодорожного полотна. Это ровно половина. В декабре этого года, по рельсам пойдут первые поезда.

Но уже понятно, что стройкой века возведение грандиозной переправы называют не зря. От одних технологий дух захватывает. Готовые, собранные заранее 25-метровые звенья железной дороги соединяются между собой как пазлы.

Получается то, про что строители говорят «бархатный путь». То есть полотно идеально ровное, без единого шва и стыка.

Пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией, Центробанк отметил выпуском памятной монеты. Ее номинал красуется на аверсе. Это символичные 5 рублей - по количеству прожитых совместно лет. А на оборотной стороне - мост над Керченским проливом и сам полуостров. Тираж монеты два миллиона экземпляров.