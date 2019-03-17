В Пакистане поезд сошел с рельсов из-за взрыва бомбы

На железной дороге неподалеку от округа Насирабад в Пакистане прямо под поездом «Джаффар Экспресс» взорвалась бомба. В результате подрыва состав сошел с рельсов.

Поезд следовал в город Кветта. В трагедии пострадали восемь человек и не менее пяти погибли. Об этом сообщает Dunya News.

Сообщается, что экстренные службы прибыли на место незамедлительно и сразу же приступили к транспортировке пострадавших и разбору завалов.

Взрыв повредил железнодорожное полотно и соответственно нарушил движение поездов на данном участке. Восстановить его планируется в кратчайшие сроки. Власти Пакистана уже начали расследование обстоятельств инцидента.