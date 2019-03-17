Очевидцы сообщили о стрельбе на Западном берегу реки Иордан в Израиле

Трое израильтян получили ранения в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан. Информацию об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Звуки выстрелов раздались на перекрестках Ариэль и Гитай-Авишар, где произошли два теракта.

Сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками полиции и военными.

Медики оказывают помощь раненым. Состояние одно и них оценивается, как критическое.

Ведутся поиски террориста и его возможных сообщников.