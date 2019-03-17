Очевидцы сообщили о стрельбе на Западном берегу реки Иордан в Израиле
По предварительной информации, в результате инцидента есть раненные.
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Трое израильтян получили ранения в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан. Информацию об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Звуки выстрелов раздались на перекрестках Ариэль и Гитай-Авишар, где произошли два теракта.
Сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками полиции и военными.
Медики оказывают помощь раненым. Состояние одно и них оценивается, как критическое.
Ведутся поиски террориста и его возможных сообщников.