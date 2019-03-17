МВФ заблокировал транш в 500 миллионов евро для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) заблокировал перевод второго транша финансовой помощи Украине от Евросоюза в размере 500 миллионов евро, который Киев должен был получить в марте.

В данный момент специальная комиссия Евросоюза занимается оценкой ситуации на территории Украины. По результатам ее работы будет сформировано заключение для МВФ. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, ранее МВФ обещал выплатить Украине два денежных транша в 2019 году. Выдача траншей состоится в рамках дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов.