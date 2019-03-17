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В ЛНР раскрыли правду о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Ян Брацкий
10:58 17.03.2019
Власти самопровозглашенной республики обвинили командование ВСУ в регулярном занижении или сокрытии потерь среди украинских военнослужащих.
В ЛНР раскрыли правду о реальных потерях ВСУ на Донбассе
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

На Украине военнослужащий ВСУ получил тяжелейшие ранения, в результате подрыва на противопехотной мине. Об этом, на традиционном брифинге для журналистов, сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Пострадавший - боец горно-штурмового батальона ВСУ, добавил представитель ЛНР. Он предупредил, что украинское командование обвинит в случившемся военнослужащих Народной милиции, которые к инциденту с подрывом бойца не имеют никакого отношения.

«Командование ВСУ, скрывая потери личного состава, продолжает обманывать украинскую общественность. Реальные цифры о потерях в разы превышают заявляемые и исчисляются сотнями. Гибель и ранения военнослужащих в подавляющем большинстве связаны с неуставными взаимоотношениями, подрывами на собственных минных полях, а также доведением до суицида», - подчеркнул Марочко.

Кроме того, бойцам ВСУ в Донбассе запрещены любые разговоры о боевых и небоевых потерях личного состава. Причиной тому - возможные утечки информации об этом вышестоящему начальству.

За нарушение соответствующего приказа, в бригаде имеется система штрафов.

А вот погибших украинских военнослужащих зачастую и вовсе объявляют дезертирами, ранее заявил Марочко.

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