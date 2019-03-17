В Париже «желтые жилеты» уничтожили банк и сожгли десятки автомобилей

После беспорядков, устроенных протестующими «желтыми жилетами» в Париже, Елисейские поля начали напоминать поле боя.

В новой акции протеста приняли участие 8 тысяч человек, и она стала самой малочисленной из проведенных за все время, но самой разрушительной. При этом, во французском МВД отметили, что в данном случае многие из участников демонстраций не имели отношения к изначальным «желтым жилетам», а были обычными анархистами, желающими разгромить город.

Сожжены десятки машин и уличных киосков. Огнем уничтожен банк, сотрудников которого эвакуировали из-под града камней и зажигательных смесей. Митингующие, вооруженные дубинками, выхватывали полицейских из толпы и жестоко избивали их.

Напомним, протестное движение развернулось во Франции после новости о повышении цен на бензин. На улицы вышли недовольные ценовой политикой государства жители, которые призывали к свержению французского лидера Эммануэля Макрона.