В Индонезии наводнение унесло жизни 63 человек

В провинции Папуа в Индонезии идут проливные дожди и началось наводнение. Речь идет о десятках погибших и раненых.

По данным агентства Синьхуа, из-за стихийного бедствия погибли 63 человека. Точное количество пострадавших не сообщается. Повреждено не менее 9 домов, находящихся в зоне инцидента, эвакуировано 120 человек.

Папуа – одна из самых богатых полезными ископаемыми провинций Индонезии. В нее едут со всех уголков страны, не всегда соблюдая бюрократические правила, поэтому реальное количество жертв трагедии может быть даже больше, чем сообщается.