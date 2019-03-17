Facebook массово блокирует видеозаписи с кадрами теракта в Новой Зеландии

Модераторы социальной сети Facebook удалили полтора миллиона видеозаписей кровавой бойни в мечети Крайстчерча в Новой Зеландии.

Это произошло в первые сутки после теракта, уточняется в заявлении пресс-службы компании, которое было опубликовано на официальной странице в Twitter.

«В первые 24 часа мы удалили 1,5 миллионов записей атаки по всему миру, из которых 1,2 миллиона были блокированы при загрузке», - говорится в заявлении Facebook.

Представители компании отметили, что продолжают круглосуточную работу, чтобы удалить шокирующий контент из соцсети. Под запрет попадают, в том числе, отредактированные версии ролика, на которых не показаны откровенные сцены насилия.

Трагедия в Новой Зеландии произошла в минувшую пятницу, когда ультраправый радикал, уроженец Австралии Брентонн Таррант расстрелял посетителей мечети в городе Крайстчерч на Южном острове страны.

Жертвами пальбы стали 50 прихожан. Столько же остаются в больницах, с многочисленными огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело, главный фигурант которого заключен под стражу до 5 апреля.

Ранее россияне, проживающие в Новой Зеландии, рассказали подробности случившегося, так как многие стали свидетелями того, что происходило в Крайстчерче в первые минуты после совершения преступления.