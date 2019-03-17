В Минобороны РФ обвинили США в снабжении боевиков гумпомощью

В российском военном ведомстве обвинили США в снабжении боевиков гумпомощью, направленной Организацией Объединенных Наций в печально известный лагерь «Рукбан» его жителям.

«Вновь обращаемся к ООН отказаться от малоэффективной практики снабжения гуманитарными конвоями узников «Рукбана», так как значительная часть грузов используется американцами, чтобы кормить боевиков», - говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Кроме того, в заявлении приводятся конкретные случаи, когда за выход из лагеря беженцы были вынуждены платить «дань». Более того, называется конкретная «цена свободы».

«С мая 2018 года немногим более 800 сирийцам удалось выбраться за пределы «гетто» и вернуться в свои дома, каждый из которых заплатил боевикам по 300 долларов США за свою свободу», - сказано в тексте заявления.

На этот факт российское военное ведомство призвало мировое сообщество обратить особое внимание.

Лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе. Всего в нем находится около 50 тысяч беженцев. Несмотря на готовность властей Сирии разместить всех беженцев на территории страны, США насильно удерживают их и не заинтересованы в разрешении катострофической ситуации в печально известном лагере.