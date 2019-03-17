США предсказали банкротство из-за чрезмерных военных расходов

Расходы на армию превращают Соединенные Штаты в банкрота, потому что постоянно продолжают расти.

Организация Open the Government выяснила, какие суммы тратятся американскими военными на не связанные с военным делом закупки. К примеру, кресло стоимостью около 10 тысяч долларов или фарфоровые столовые приборы за 53 тысячи. Ко всему прочему, американское правительство тратит больше, чем может себе позволить, поэтому начинает занимать у других стран.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Американская империя рушится, мы приближаемся к критической массе», — сообщает издание Counterpunch.

Начиная с 2001 года, США потратили на войны 4,7 триллиона долларов, а долг страны растет на 32 миллиона долларов в час. При этом, в мире не становится после этого безопаснее.

Ранее также сообщалось, что американские правительственные департаменты намеренно тратят больше средств в конце финансового года с целью избежать урезания бюджета в будущем. Среди пунктов трат значатся покупки снежного и камчатского краба, лобстеров, омаров, стейков, меда, кленового сиропа и соуса из белого шоколада.