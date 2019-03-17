Названы основные претенденты на победу в Евровидении

В Испании назвали главных претендентов на победу в песенном конкурсе «Евровидение-2019». Соответствующий рейтинг составила и опубликовала газета El Periodico.

По мнению авторов издания, главным претендентом на первое место является голландский исполнитель Дункан Лоуренс. Певца поставили на высшую ступень пьедестала, учитываю ту легкость, с которой он преодолел национальный отборочный этап, в ходе которого его ставили в один ряд с такими музыкантами, как Coldplay и Адель.

Второе место, по мнению журналистов, должно достаться шведскому исполнителю Джону Людвику. Авторы статьи вспоминают музыкальные традиции Стокгольма и припоминают, что за последние пять лет Швеция не покидала десятку лидеров конкурса.

Российского певца Сергея Лазарева El Periodico поставило на третье место. По мнению газеты, Россия стала претендентом на успех сразу после выбора своего представителя, который сможет реабилитироваться за прошлые неудачи.

Среди других конкурсантов, которые могут составить конкуренцию основной тройке, СМИ называют представителей Швейцарии, Испании и Италии.