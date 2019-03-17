В Челябинске самосвал прорвал газопровод

В Челябинске, на улице Городская произошел прорыв газопровода. Инцидент произошел из-за произвольного поднятия кузова грузовика.

Самосвал HOWO следовал по дороге в районе дома № 68, когда произошел прорыв газопровода. Поднявшийся кузов повредил его и оставил без газа 20 частных жилых домов по улицам Звенигородская и Шершневская.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области, никакие объекты кроме них не пострадали. Для устранения последствий аварии привлекли в общей сложности 39 человек личного состава и 11 единиц техники.