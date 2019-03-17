Крымскую весну на полуострове встретили массовой яхтенной регатой

В Крыму наступила крымская весна. На полуострове проходит множество праздничных мероприятий.

Пятилетию воссоединения с Россией посвящены яхтенная гонка и мотопробег, легкоатлетические и велосипедные гонки, концерты, ярмарки и многое другое.

В состязаниях участвуют сотни судов, байкеров, именитых спортсменов с огромным опытом и множеством побед. Праздничный концерт «Есть такая профессия – Родину защищать» пройдет в Севастопольском Доме офицеров с участием народного артиста Василия Ланового. В Симферополе и Ялте соревнуются спортсмены и проходят мастер-классы и флешмобы.

Байкеры отметили юбилей самым массовым в истории полуострова пробегом по новой трассе Таврида, стартовав в столице Крыма, а финишировав на горе Гасфорта под Севастополем. Там без малого полсотни мотоциклистов развернули рекордный российский триколор.

Почувствовать крымскую весну можно и в центре Москвы. В течение трех дней на тринадцати площадках пройдут более 300 мастер-классов и выступления творческих коллективов, чтобы каждый смог окунуться в праздничную атмосферу.