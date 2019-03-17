На Украине рассказали об отношении граждан страны к россиянам

Подавляющее большинство граждан Украины положительно относятся к россиянам. Таковы итоги опроса, который был проведен в прямом эфире украинского телеканала NewsOne.

Вопрос «Как вы относитесь к россиянам?» был задан в одной из аналитических программ телеканала.

За время эфира на него успели ответить 20 тысяч человек. В итоге, выяснилось, что 98% опрошенных заявили о своем позитивном отношении к восточному соседу, и лишь 2% отметившихся своим мнением, рассказали о своем негативном отношении.

Ранее оппозиционные политики не раз отмечали тенденцию к тому, что отношение украинцев к гражданам России становится лучше.

Сейчас на Украине идет подготовка к президентским выборам, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Согласно социологическим опросам, в рейтинге кандидатов лидирует шоумен и юморист Владимир Зеленский. Буквально в спину своему конкуренту дышит лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Замыкает тройку претендентов на высший пост в стране действующий президент Украины Петр Порошенко.