США перебросили в Европу ядерный бомбардировщик

Пентагон перебросил в Европу пятый по счету бомбардировщик В-52Н Stratofortress, способный нести ядерное оружие и крылатые ракеты на своем борту. Накануне самолет совершил посадку на авиабазе ВВС США Фэрфорд в Великобритании.

Ранее, четыре аналогичных самолета были переброшены с авиабазы Барксдэйл, расположенной в американском штате Луизиана.

В ближайшее время эскадрилья бомбардировщиков В-52 может увеличиться до восьми единиц, сообщает сайт «Комсомольской правды». Последний раз подобная активность американских военнослужащих наблюдалась в 2003 году.

Тогда Великобритания приняла на своей территории два десятка бомбардировщиков. Предполагалось, что они должны принять участие в операции против Ирака.