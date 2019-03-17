Reuters: разбившийся в Эфиопии Boeing после взлета набрал неожиданно высокую скорость

Экипаж рухнувшего в Эфиопии самолета Boeing 737 Max запросил разрешение на набор высоты перед тем, как пропасть с радаров. Мотивом выступило возможное желание пилота получить больше пространства для маневра.

Экипаж запросил разрешение на подъем до 4276 метров над уровнем моря. После чего, по данным переговоров пилота и диспетчеров, лайнер набрал неожиданно высокую скорость из-за возникших проблем с управлением. Вскоре последовал следующий запрос на возвращение Boeing в аэропорт Аддис-Абебы, и он пропал с радаров. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, рейс из Аддис-Абебы в Найроби пропал с радаров вскоре после вылета. Пилот успел сообщить о неполадках и запросил разрешение вернуться, но посадить машину не смог. Погибли 157 человек, находившихся на борту.