Трамп обвинил Google в поддержке китайских военнослужащих

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство американской компании Google.

По мнению хозяина Белого дома, китайские военнослужащие пользуются технологиями компании с ее молчаливого согласия.

«Google помогает Китаю и их военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу. И чем все закончилось?» - написал Трамп на своей странице в Twitter.

В своем послании 45 президент США намекнул на проигрыш Хилари Клинтон на президентских выборах 2016 года. Тогда она являлась его основным политическим конкурентом.

О неподобающем, с точки зрения военных США, поведении Google, Трампу сообщили в Пентагоне.

Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд заявил, что «работы, которые проводит Google в КНР, приносят пользу военнослужащим Китая».

В свою очередь, и.о. министра обороны США Патрик Шэнахан напрямую обвинил Китай в краже американских технологий.