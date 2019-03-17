Климкин рассказал о «мегавызове» для Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «мегавызовом» тот факт, что граждане его страны вынуждены покидать страну и работать за границей. Но при этом, он не считает это катастрофой.

«Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, в государственных органах, бюрократии или бизнесе», — цитирует министра портал «Громадське».

Климкин видит выходом в сложившейся ситуации предоставление украинцам двойного гражданства, чтобы они могли работать в двух странах.

Ранее Климкина пригласили в Крым навестить родственников. Министру иностранных дел Украины предложили убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий для жизни в регионе.