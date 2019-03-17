В Алеппо открылась музыкальная школа

Музыкальная школа в Алеппо раскрыла свои двери. Сегодня здесь звучит классика - «Венгерский танец» Брамса в исполнении ансамбля музыкальной школы. В этом здании еще совсем недавно размещался центр размещения беженцев.

«Полгода продолжается испытательный срок, в течение которого ученик может попробовать играть на разных инструментах, а потом выбрать тот, который пришелся по душе», - рассказывает преподаватель музыки и одновременно дирижер оркестра Насер Гонейм.

При этом, возраст учеников здесь самый разный: в ансамбле играют и 6-летние дети, пришел учиться и 76-летний мужчина. Сегодня здесь занимаются 150 учеников.

Как только «северную столицу Сирии» покинули боевики, сюда стали массово возвращаться его жители. Школы здесь заработали одними из первых: сегодня здесь восстановили преподавание всех предметов. Появился и новый, сегодня один из самых популярных - русский язык.

«Я учу русский язык, потому что когда закончу школу, хочу поехать учиться в Россию. Ваш язык очень непростой, сложный, но я стараюсь», - рассказала девочка Сим Ахмед на русском.

Сейчас здесь проходит олимпиада по «великому и могучему», и каждый родитель, разумеется, желает победы своему ребенку. Поболеть пришла и мама Сим. Она сама родилась в России, прожила там первые десять лет своей жизни, и теперь мечтает, чтобы и ее ребенок приехал в РФ.

Ранее российские военные привезли сирийским детям в Алеппо учебники по русскому языку.