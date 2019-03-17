Спецназ Сербии освободил телецентр от демонстрантов с бензопилами

Телецентр в Белграде захватили протестующие, участники антиправительственного митинга. Однако, спецназ Сербии провел операцию и освободил здание.

Предводителями захватчиков выступили оппозиционный лидер Бошко Обрадович и бывший мэр столицы Драган Джилас. Силовики блокировали выходы на верхние этажи здания и начали вытеснять митингующих на улицу. Глава МВД Сербии осудил совершенное ими нападение и, припомнив бензопилы в руках захвативших здание людей, пообещал наказать всех по справедливости. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Сербский лидер Александр Вучич, в свою очередь, после захвата телецентра выступит с речью перед населением города в воскресенье, 17 марта.

Антиправительственные акции не утихают в Белграде с декабря 2018 года. Протестующие обвиняют правительство в нападениях на оппозицию и выступают против нового пенсионного законодательства.