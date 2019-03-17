Определились главные кандидаты на пост президента Словакии

Адвокат Зузана Чапутова и замглавы Еврокомиссии по энергетике Марош Шевчович вышли во второй тур президентских выборов в Словакии. К этому часу Центризбирком закончил подсчет голосов.

Предстоит второй тур голосования, который состоится 30 марта, где все решит простое большинство голосов, отданных за того или иного кандидата.

По результатам подсчета всех бюллетеней, зампредседателя внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия» набирает 40,54% голосов. Ее соперник – еврокомиссар Шефчович - 18,66%, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Явка на нынешних выборах составила 48,73%.

После окончания голосования, в пресс-центре Центризбиркома, Зузана Чапутова выразила признательность всем, кто пришел на участки для голосования и заявила, что будет рада соперничать с Марошом Шефчовичем.

Его, по собственному признанию, она считает «прагматичным и конструктивным» политиком.