Самолет ВВС США провел разведку над Чукоткой

Военный самолет США провел наблюдательный полет над российской территорией в рамках Договора по открытому небу. Соответствующие данные приводит мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Уточняется, что наблюдательный самолет ВВС США - Boeing OC-135B Open Skies - был зафиксирован на территории действия приемников ряда городов. Речь идет об Анадыре и Певеке в Чукотском автономном округе. Самолет находился на высоте 11,2 километра.

Известно, что данный Boeing не предназначен для применения оружия. Ранее аналогичные полеты над российской территорией это воздушное судно совершало 11, 13 и 14 марта.

Также ранее сообщалось о том, что американский военный самолет совершил наблюдательный полет над территорией Хабаровского края в рамках Договора по открытому небу.

Данный Договор был подписан членами ОБСЕ в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В частности, согласно документу, государства имеют права проводить разведывательные полеты над территориями стран-участниц, а также собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года. Его участниками стали большинство стран НАТО, а также РФ, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.