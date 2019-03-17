На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке совершил мощный пепловый выброс. Высота столба составила четыре километра.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю, ветер унес шлейф пепла на расстояние почти в 60 километров.

«На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем известно, что в районе вулкана не располагаются международные трассы движения воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря.