На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4 км
В МЧС РФ уточнили, что ветер унес шлейф пепла на расстояние почти в 60 километров.
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Вулкан Шивелуч на Камчатке совершил мощный пепловый выброс. Высота столба составила четыре километра.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю, ветер унес шлейф пепла на расстояние почти в 60 километров.
«На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют», - отмечается в заявлении.
Вместе с тем известно, что в районе вулкана не располагаются международные трассы движения воздушных судов.
Ранее сообщалось, что Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря.