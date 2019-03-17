Дочь Майкла Джексона прокомментировала информацию о своей госпитализации

Американская актриса Пэрис Джексон, дочь знаменитого певца Майкла Джексона, отреагировала на сообщения о своей госпитализации. Девушка обвинила портал TMZ, который опубликовал данное заявление, во лжи.

При этом Пэрис Джексон в своем Twitter не уточнила, что конкретно в новости не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона была госпитализирована. Сообщалось, что, по предварительным данным, это произошло после попытки суицида.