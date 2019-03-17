Штрафы за правду: в ЛНР уличили ВСУ в объявлении погибших солдат дезертирами

Бойцам ВСУ в Донбассе запрещены любые разговоры о боевых и небоевых потерях личного состава. Причиной тому - возможные утечки информации об этом вышестоящему начальству. А вот погибших украинских военнослужащих зачастую и вовсе объявляют дезертирами, уверен официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Вместе с тем он добавил, что, например, в 54-й бригаде ВСУ довольно давно скрывают инциденты с участием украинских солдат от вышестоящего командования.

«Руководствуясь личными интересами в попытках избежать ответственности, командование бригады не передает в вышестоящий штаб ООС информацию о реальном положении дел с личным составом», - отметил он.

Кроме того, Марочко подчеркнул, что за нарушение соответствующего приказа, в бригаде имеется система штрафов.

Что же касается тел погибших солдат ВСУ, то, отметил он, их вывозят в темное время суток, а уже за территорией части передают людям в военной форме без опознавательных знаков. Впоследствии их просто объявляют дезертирами, заключил Марочко.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что потери ВСУ в результате конфликта в Донбассе являются просто «космическими».