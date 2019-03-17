Сильный хлопок и пожар: у вылетевшего из Стокгольма самолета загорелся двигатель
Двигатель загорелся в середине полета. Однако, несмотря на ЧП, самолет приземлился в пункте назначения в плановом режиме.
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У вылетевшего из Стокгольма самолета загорелся двигатель. Воздушное судно направлялось в Мальме. На борту самолета находилось 80 человек, уточняет издание Sydsvenskan.
Уточняется, что речь идет об одном из двигателей четырехмоторного воздушного судна Avro RJ, принадлежащего авиакомпании BRA.
Также известно, что ЧП произошло в середине полета - сначала в салоне раздался громкий хлопок, а после пассажиры увидели через иллюминаторы, что полыхает двигатель.
По словам представителя авиакомпании, воздушное судно приземлилось в плановом режиме в Мальме, несмотря на возгорание.
В настоящее время причины ЧП устанавливаются.