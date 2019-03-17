Сильный хлопок и пожар: у вылетевшего из Стокгольма самолета загорелся двигатель

У вылетевшего из Стокгольма самолета загорелся двигатель. Воздушное судно направлялось в Мальме. На борту самолета находилось 80 человек, уточняет издание Sydsvenskan.

Уточняется, что речь идет об одном из двигателей четырехмоторного воздушного судна Avro RJ, принадлежащего авиакомпании BRA.

Также известно, что ЧП произошло в середине полета - сначала в салоне раздался громкий хлопок, а после пассажиры увидели через иллюминаторы, что полыхает двигатель.

По словам представителя авиакомпании, воздушное судно приземлилось в плановом режиме в Мальме, несмотря на возгорание.

В настоящее время причины ЧП устанавливаются.