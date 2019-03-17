На космодроме «Восточный» открыли трассу для запуска кораблей к МКС

В Роскосмосе сообщили, что теперь одна из открытых трасс для пусков ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» может использоваться для запусков пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции (МКС).

До этого момента к МКС отправлялись корабли лишь с «Байконура».

«Действительно, трасса на наклонение орбиты (51 градус к экватору при пуске с Восточного - прим. ред.) может быть использована для полетов на МКС», - говорится в сообщении.

В госкорпорации между тем уточнили, что к настоящему времени эта трасса «открыта только под автоматические космические аппараты», которые предназначены для запусков на ракетах «Союз-2.1а» или «1б».

По данным Роскосмоса, работы по открытию новой трассы осуществлялись в рамках Федеральной космической программы.

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12». Через две минуты после старта от нее успешно отделилась отработавшая первая ступень.