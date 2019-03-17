«Бесконечно талантлива» - Пугачева о Юлии Началовой

Российская эстрадная певица Алла Пугачева отреагировала на смерти артистки Юлии Началовой, которая ушла из жизни в субботу, 16 марта, в возрасте 38 лет.

«Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна», - написала она в своем Instagram.

Пугачева подчеркнула, что Началова была «светлой, доброй и бесконечно талантливой девочкой».

Ранее стало известно, что причиной смерти российской артистки Юлии Началовой стала остановка сердца, к которой привел воспалительный процесс.