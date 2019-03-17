Испанские СМИ назвали Лазарева одним из претендентов на победу Евровидения-2019

Рейтинг претендентов Евровидения-2019, которые, вероятнее всего, окажутся среди лидеров по итогам песенного конкурса, опубликовала испанская газета El Periodico.

В частности, главным претендентом на победу издание считает голландского исполнителя Дункана Лоуренса, который исполнит песню Arcade.

Следующим претендентом стал шведский музыкант Джон Людвик, который исполнит Too late for love.

А вот замыкает тройку лидеров российский исполнитель Сергей Лазарев с песней Scream.

Также издание предлагает рассмотреть швейцарского исполнителя Луку Хении, испанца Мики Нуньеса и киприотка Элени Фурейру.

Ранее Лазарев заявил, что для Европы «это будет кардинально новый Сергей Лазарев».