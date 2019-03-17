Испанские СМИ назвали Лазарева одним из претендентов на победу Евровидения-2019
Помимо Лазарева, претендентами на победу были названы представители от Голландии и Швеции.
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Рейтинг претендентов Евровидения-2019, которые, вероятнее всего, окажутся среди лидеров по итогам песенного конкурса, опубликовала испанская газета El Periodico.
В частности, главным претендентом на победу издание считает голландского исполнителя Дункана Лоуренса, который исполнит песню Arcade.
Следующим претендентом стал шведский музыкант Джон Людвик, который исполнит Too late for love.
А вот замыкает тройку лидеров российский исполнитель Сергей Лазарев с песней Scream.
Также издание предлагает рассмотреть швейцарского исполнителя Луку Хении, испанца Мики Нуньеса и киприотка Элени Фурейру.
Ранее Лазарев заявил, что для Европы «это будет кардинально новый Сергей Лазарев».