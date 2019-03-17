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Полиция Новой Зеландии заявила о непричастности к теракту троих задержанных из четырех

Наталия Майорова
02:42 17.03.2019
Всего по делу о теракте в мечетях Новой Зеландии было задержано четыре человека, среди которых - австралиец Брентон Тарранту.
Полиция Новой Зеландии заявила о непричастности к теракту троих задержанных из четырех
© Фото: Xinhua ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава новозеландской полиции Майк Буш заявил, что три человека, которые были задержаны в связи со стрельбой в двух мечетях страны, не являются причастными к теракту. Один из них уже был отпущен на свободу, еще двум предъявили обвинения по другим делам.

Буш объяснил, что полиция задержала мужчину и женщину после того, как в их автомобиле было обнаружено огнестрельное оружие. При этом женщину отпустили на свободу сразу, а вот второму задержанному предъявили обвинение в противоправных действиях, «связанных с огнестрельным оружием».

«На данный момент мы не считаем, что эти люди связаны с атаками», - заявил Буш

Что касается третьего задержанного, то его обвинили в подстрекательстве к расовой дискриминации. В понедельник, 18 марта, он предстанет перед судом.

Всего после теракта были задержаны четыре человека - три мужчины и женщина. Среди них – 28-летний австралиец Брентон Тарранту, которому уже предъявили обвинения в убийстве. Известно, что суд продлил его арест до 5 апреля.

При осмотрели мечети в новозеландском городе Крайстчерч правоохранители обнаружили еще одно тело. С соответствующим заявлением выступил глава местной полиции Майк Буш.

Он уточнил, что специалисты обнаружили тело 50-го погибшего. При этом Буш подтвердил информацию числе жертв теракта и добавил, что еще 36 пострадавших в настоящее время находятся в больницах. При этом состоянии 11 из них оценивается как критическое.

Ранее проживающая в Новой Зеландии россиянка Наталия Трояновская поделилась в комментарии «Звезде» подробностями страшной трагедии в Крайсчерче, где произошла стрельба в двух мечетях.

Инцидент произошел 15 марта. В двух мечетях округа произошла стрельба. В результате погибли 50 человек, еще 48 были госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинжа Ардерн уже назвала инцидент терактом.

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