Reuters: стало известно, о чем говорил пилот разбившегося в Эфиопии Boeing с диспетчером перед трагедией

Пассажирский Boeing 737 MAX 8, разбившийся в Эфиопии 10 марта, набрал слишком большую скорость после взлета, уточняет Reuters. При этом пилот воздушного средства предупредил диспетчера о проблемах, после чего запросил разрешение на быстрый подъем. Однако спустя несколько минут самолет просто исчез с радаров, отмечается в публикации.

При этом издание подчеркивает, что перед тем, как пилот спросил о возможности вернуться в аэропорт, у диспетчера якобы была запрошено разрешение на подъем на 14 тысяч футов над уровнем моря.

Reuters отмечает, что скорость лайнера при этом достигала 400 узлов, хотя обычная скорость после вылета не превышает 250. И уже на высоте в 10,8 тысяч футов воздушное средство якобы пропало с радаров.

«Он (пилот – прим. ред.) сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться», - говорится в материале.

При этом The New York Times сообщало о том, что голос из кабины пилота, имеющийся на записи, якобы принадлежит командиру лайнера. Однако официального подтверждения информации к настоящему моменту нет.

Ранее сообщалось, что компания Boeing прекрасно знала о существующих проблемах в электронике Boeing 737 MAX.