Порошенко похвастался «престижем» украинской армии

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что на Украине вновь стало престижно быть военнослужащим. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой главы государства.

Вместе с тем Порощенко добавил, что во время, когда его избирали президентом, мобилизованный снайпер третьего полка специально назначения получал 600 гривен, а теперь якобы этот показатель вырос многократно - до 12 тысяч гривен.

Украинский лидер подчеркнул, что для бойцов ВСУ деньги - не главный приоритет, поскольку просто считать военнослужащим страны якобы уже само по себе является престижем.

Однако в СМИ неоднократно появилялись сообщения о хаосе в рядах ВСУ. В частности, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что один из бойцов ВСУ в зоне Операции объединенных сил выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на передовую.