В Сербии спецназ полиции освободил здание телевидения от ворвавшихся протестующих
Правоохранители не применяют дубинки и спецсредства, а просто пытаются уговорить людей самостоятельно покинуть здание.
© Фото: Немања Мирковић, twitter
Спецназ сербской полиции начал очищать здание национального телевидения от протестующих, ворвавшихся туда.
Правоохранители не применяют дубинки и спецсредства, а просто пытаются уговорить людей самостоятельно покинуть здание.
В случае отказа, протестующих насильно выводят из здания. При этом людей, которых полиция насильно выпроваживает на улицу, толпа встречает аплодисментами, утончает ТАСС.
Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются. Кадры с места публикуют пользователи Сети.