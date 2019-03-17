В Сербии спецназ полиции освободил здание телевидения от ворвавшихся протестующих

Спецназ сербской полиции начал очищать здание национального телевидения от протестующих, ворвавшихся туда.

Правоохранители не применяют дубинки и спецсредства, а просто пытаются уговорить людей самостоятельно покинуть здание.

В случае отказа, протестующих насильно выводят из здания. При этом людей, которых полиция насильно выпроваживает на улицу, толпа встречает аплодисментами, утончает ТАСС.

Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются. Кадры с места публикуют пользователи Сети.