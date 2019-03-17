Пассажирский автобус опрокинулся в кювет под Тамбовом

В Сампурском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились 26 человек. В результате аварии транспортное средство опрокинулось в кювет.

Как уточнили в региональном главке МЧС РФ, в настоящее время известно о четырех пострадавших.

Вместе с тем известно, что ДТП произошло на 495-м километре трассы «Р-22» в субботу, 16 марта

«По оперативным данным, четыре человека получили травмы средней степени тяжести и доставлены в ТОГБУЗ " Городская клиническая больница имени архиепископа Луки», - говорится в сообщении.

Кроме того известно, что всем пострадавшим была оказана медпомощь на месте.