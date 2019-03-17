В США госпитализирована дочь Майкла Джексона

В США госпитализирована американская актриса Пэрис Джексон - дочь популярного исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает портал TMZ.

Известно, что в настоящее время состояние девушки оценивается как стабильное.

Вместе с тем по данным издания, Пэрис Джексон была госпитализирована после попытки суицида.

Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются.

