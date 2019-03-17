В США госпитализирована дочь Майкла Джексона
В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Врачи оценивают состояние девушки как стабильное.
© Фото: Wiese face to face, globallookpress
В США госпитализирована американская актриса Пэрис Джексон - дочь популярного исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает портал TMZ.
Известно, что в настоящее время состояние девушки оценивается как стабильное.
Вместе с тем по данным издания, Пэрис Джексон была госпитализирована после попытки суицида.
Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются.