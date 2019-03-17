Журналистка с Украины развеяла мифы о «ностальгии» крымчан по стране

Украинская журналистка Олеся Медведева посетила Крым, где сняла ряд сюжетов о жизни полуострова с момента его воссоединения с Россией. При этом она пришла к выводу, что в Крыму нет никакой ностальгии по Украине.

В частности в своих выпусках девушка уточняет, что крымчане живут по российским законам, при этом РФ за пять лет вложила в республику больше средств, чем Украина за 23 года.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса "Таврида", Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», - уточнила она.

Вместе с тем украинская корреспондентка сравнила цены на полуострове и на Украине, после чего пришла к выводу, что якобы дорогие российские товары - это не более, чем миф.

В заключение Медведева отметила, что крымчане действительно хотят и рады быть частью России. А вот Украина 2019-го года, которая существует сейчас, для них уже «чужая страна», уточняет «Страна.ua».

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, по результатам которого большинство местных жителей высказались за присоединение к РФ.