Полицейский автомобиль протаранил мачту освещения в Москве

В Москве на Ленинградском шоссе в мачту освещения врезался полицейский автомобиль. В результате инцидента пострадал один человек.

«Патрульный автомобиль врезался в мачту освещения на Ленинградском проспекте, 30. Пострадал один человек», - уточнили в пресс-службе ГИБДД столицы.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.