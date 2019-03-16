Полицейский автомобиль протаранил мачту освещения в Москве
В результате инцидента пострадал один человек. Все обстоятельства выясняются.
© Фото: Sergey Kovalev, globallookpress
В Москве на Ленинградском шоссе в мачту освещения врезался полицейский автомобиль. В результате инцидента пострадал один человек.
«Патрульный автомобиль врезался в мачту освещения на Ленинградском проспекте, 30. Пострадал один человек», - уточнили в пресс-службе ГИБДД столицы.
В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.